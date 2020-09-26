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Замовляли набір дитячих машинок, прийшлов на настпуний день, дякуємо!
Достоинства: швидка доставка та якість
Недостатки: нема
Заказывал в этом магазине конструктор лего для своего сына. Ребята очень оперативно обрабатывают заказы, позвонили буквально через 15 мин после оформления заказа. Товар отправили в этот же день и на следующий Я его уже получил в отделении новой почты. Качеством и работой магазина доволен на все 100%. Спасибо большое! Рекомендую!
Достоинства: Цена, ассортимент, скорость обработки заказа
Недостатки: нет
Покупаем не первый раз и всем знакомым советуем вашу компанию, как всегда на высоте!
Достоинства: очень хороший магазин и вежливые консультанты
заказали батут - получили на следующий день, учитывая что оформили заказ около 4-ех вечера, класс, вы реально молодцы!!!
Достоинства: хороший батут
Искали веломобиль даже на розетке, но цена у вас самая вігодная оказалась спасибо!
Достоинства: цена
Недостатки: нет
Дякуємо щиро за відмінну якість та швидку доставку до свята!
Достоинства: все удобре
Замовляли батут, прийшов через два дні, дуже приємне обслуговування та швидке відправлення. Дякуємо, будемо звертатися ще
Достоинства: дуже гарний магазин
Недостатки: немає
Магазин дуже сподобався,гарний великий вибіг іграшок і не тільки. Старшому синові купували тут лего, а молодшому- інтерактивний центр. І ще й замовили автокрісла. Консультанти швидко уточнили всі деталі замовлення. Відправка в день оплати.
Достоинства: Співвідношення ціна/якість
заказывали детский уголок, очень грамотные консультанты и отправили через 3 дня!
Достоинства: обслуживание на высоте
Недостатки: нет
Купив сину іграшку з вашого магазину, консультанти розмовляли віжливо рекомендували достойний товар, який ми замовили. Доступні ціни і хороше качество товара. В занальному магазином задоволений, спасибі!
Достоинства: Швидка доставка, доступні ціни, приємні консультанти.
Недостатки: немає
Здравствуйте покупали лего, пришло быстро, ребенок доволе, спасибо!
Достоинства: Очень много разновидностей игрушек
Недостатки: Нету
Очень большой выбор игрушек и других детских товаров, цены радуют.Приятные и отзывчивые консультанты. Отправили всё очень быстро, всё пришло в лучшем виде, без сомнений рекомендую!)
Достоинства: Большой ассортимент, низкие цены, быстро отвечают
Недостатки: Не обнаружил
Заказывала уже довольно старую куклу Venus McFlytrap Gloom and Bloom, которую было непросто найти. Приехала быстро. Кукла оригинальная, в своей «родной» упаковке. Помимо своей упаковки, которая очень плотная, к счастью, была упакована в довольно хлипкий картон. Учитывая возможную небрежность со стороны перевозчика, лучше выбрать другой материал.
Заказывала дочке домик для кукол,оператор сразу перезвонил,доставка товара приехала на следующий день.Товар приехал акуратно упакован,а качество бомба,дочка довольная!!!Спасибо магазину.
хороший магазин. перезвонили через 5 минут. отправили на следующий день
Достоинства: все супер
Недостатки: нет
Все добре, єдине, що засмутило це пошкоджена коробка. А замовляли ми для подарунка.
Достоинства: швидка відправка
Недостатки: Думаю, що потрібно краще упаковувати.
спасибо вашей компании за подбор шведской стенки, необходимо было установить индивидуально под особенность нашей комнаты и в соответствии с определенными замерами. Вошли в положении, объяснили, показали и стенка стала просто отлично! Теперь всей семьей можем заниматься спортом не выходя из дома) Смело буду вас рекомендовать.
Достоинства: очень грамотные консультанты
Недостатки: не обнаружено
Замовляла племінниці іграшки та коляску залишалась задоволеною. Все якісно та прийшло в гарному стані, доступні ціни та швидка підтримка зі сторони операторів. Замовляла тут вперше, буду замовлять й на далі.
Достоинства: швидка доставка, приємні ціни
Недостатки: немає
Посылка пришла вовремя, на праздник успели, спасибо за индивидуальный подход
Достоинства: ответственность персонала
Недостатки: нет
вчера получили заказ, но должна была быть посылка на день раньше, поэтому расстроены со столиком все хорошо, это радует
Достоинства: с товаром все хорошо
Недостатки: опоздала доставка