Заказывал в этом магазине конструктор лего для своего сына. Ребята очень оперативно обрабатывают заказы, позвонили буквально через 15 мин после оформления заказа. Товар отправили в этот же день и на следующий Я его уже получил в отделении новой почты. Качеством и работой магазина доволен на все 100%. Спасибо большое! Рекомендую!

Достоинства: Цена, ассортимент, скорость обработки заказа Недостатки: нет