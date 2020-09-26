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Большая Игровая Стенка для игрушек с открытыми полками и шкафчиками с дверцами для детских садов 360х29х177 см
- 20%

Большая Игровая Стенка для игрушек с открытыми полками и шкафчиками с дверцами для детских садов 360х29х177 см

Производитель:Kiddesign
13 672 грн 10 938 грн
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Большая Игровая Стенка-Кухня Фиона для детских садов с ящиками и шкафом для сюжетно-ролевых игр 160х43х125 см
- 20%

Большая Игровая Стенка-Кухня Фиона для детских садов с ящиками и шкафом для сюжетно-ролевых игр 160х43х125 см

Производитель:Kiddesign
5 664 грн 4 531 грн
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Большая Стенка Игровая Кухня с зоной для приготовления, шкафчиками и полками для детских садов 130х45х120 см
- 20%

Большая Стенка Игровая Кухня с зоной для приготовления, шкафчиками и полками для детских садов 130х45х120 см

Производитель:Kiddesign
5 664 грн 4 531 грн
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Вешалка Шкаф напольный для хранения полотенец для детских садов на 12 вертикальных секций 84х11х120см 63738

Вешалка Шкаф напольный для хранения полотенец для детских садов на 12 вертикальных секций 84х11х120см 63738

Производитель:Beriki
2 300 грн
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Вешалка Шкаф напольный для хранения полотенец для детских садов на 6 вертикальных секций 84х11х120см 63737

Вешалка Шкаф напольный для хранения полотенец для детских садов на 6 вертикальных секций 84х11х120см 63737

Производитель:Beriki
1 366 грн
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Вешалка Шкаф настенный для хранения полотенец для детских садов на 6 вертикальных секций 84х11х120см 63739

Вешалка Шкаф настенный для хранения полотенец для детских садов на 6 вертикальных секций 84х11х120см 63739

Производитель:Beriki
1 150 грн
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Двухместная одноярусная Кровать для детей с разделительной планкой посередине из ЛДСП, длина 123(143)х62х60 см
- 20%

Двухместная одноярусная Кровать для детей с разделительной планкой посередине из ЛДСП, длина 123(143)х62х60 см

Производитель:Kiddesign
4 883 грн 3 906 грн
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Детская двуместная кровать для детских садов из ДСП с изголовьем 123х140х65см салатовая 63713

Детская двуместная кровать для детских садов из ДСП с изголовьем 123х140х65см салатовая 63713

Производитель:Beriki
3 594 грн
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Детская двухместная кровать для детских садов из ДСП с изголовьем 143х140х65см салатовая 63714

Детская двухместная кровать для детских садов из ДСП с изголовьем 143х140х65см салатовая 63714

Производитель:Beriki
4 313 грн
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Детская двухместная кровать для детских садов из ДСП с изголовьем 163х140х65см салатовая 63715

Детская двухместная кровать для детских садов из ДСП с изголовьем 163х140х65см салатовая 63715

Производитель:Beriki
5 031 грн
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Детская двухместная кровать для детских садов из ДСП с перегородкой, изголовьем 123х126х60см салатовая 63716

Детская двухместная кровать для детских садов из ДСП с перегородкой, изголовьем 123х126х60см салатовая 63716

Производитель:Beriki
3 594 грн
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Детская двухместная кровать для детских садов из ДСП с перегородкой,изголовьем 143х126х60см салатовая 63717

Детская двухместная кровать для детских садов из ДСП с перегородкой,изголовьем 143х126х60см салатовая 63717

Производитель:Beriki
4 313 грн
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Детская двухместная кровать для детских садов из ДСП с перегородкой,изголовьем 163х126х60см салатовая 63718

Детская двухместная кровать для детских садов из ДСП с перегородкой,изголовьем 163х126х60см салатовая 63718

Производитель:Beriki
5 031 грн
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Детская двухъярусная кровать для детских садов из ДСП с лестницей и бортиком 143х76х140см салатовая 63719

Детская двухъярусная кровать для детских садов из ДСП с лестницей и бортиком 143х76х140см салатовая 63719

Производитель:Beriki
5 031 грн
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Детская Лавка-скамейка прямая без спинки для раздевалок детского сада, ЛДСП, цветной фасад 120х30х30/20 см
- 20%

Детская Лавка-скамейка прямая без спинки для раздевалок детского сада, ЛДСП, цветной фасад 120х30х30/20 см

Производитель:Kiddesign
977 грн 782 грн
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Детская одноместная кровать для детских садов из ДСП с безопасным изголовьем 123х64х60см салатовая 63704

Детская одноместная кровать для детских садов из ДСП с безопасным изголовьем 123х64х60см салатовая 63704

Производитель:Beriki
1 509 грн
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Показано с 1 по 16 из 460 (всего 29 страниц)

Отзывы о магазине

4.7
Всего отзывов 82
5
84%
4
10%
3
3%
2
0%
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Посмотреть все отзывы
Аня
27.10.2021

Замовляли набір дитячих машинок, прийшлов на настпуний день, дякуємо!

Достоинства: швидка доставка та якість

Недостатки: нема

Алексей
16.09.2021

Заказывал в этом магазине конструктор лего для своего сына. Ребята очень оперативно обрабатывают заказы, позвонили буквально через 15 мин после оформления заказа. Товар отправили в этот же день и на следующий Я его уже получил в отделении новой почты. Качеством и работой магазина доволен на все 100%. Спасибо большое! Рекомендую!

Достоинства: Цена, ассортимент, скорость обработки заказа

Недостатки: нет

1
Роман Маслов
19.07.2021

Покупаем не первый раз и всем знакомым советуем вашу компанию, как всегда на высоте!

Достоинства: очень хороший магазин и вежливые консультанты

1
Оля
05.07.2021

Купили песочницу, качество супер, спасибо вам!

Достоинства: хороший сервис

4 3
Мария
29.06.2021

заказали батут - получили на следующий день, учитывая что оформили заказ около 4-ех вечера, класс, вы реально молодцы!!!

Достоинства: хороший батут

2
Владимир Штефан
06.06.2021

Искали веломобиль даже на розетке, но цена у вас самая вігодная оказалась спасибо!

Достоинства: цена

Недостатки: нет

1 4
Інна Волосюк
14.05.2021

Дякуємо щиро за відмінну якість та швидку доставку до свята!

Достоинства: все удобре

5 3
Ілона
29.04.2021

Замовляли батут, прийшов через два дні, дуже приємне обслуговування та швидке відправлення. Дякуємо, будемо звертатися ще

Достоинства: дуже гарний магазин

Недостатки: немає

4 3
Людмила
19.04.2021

Магазин дуже сподобався,гарний великий вибіг іграшок і не тільки. Старшому синові купували тут лего, а молодшому- інтерактивний центр. І ще й замовили автокрісла. Консультанти швидко уточнили всі деталі замовлення. Відправка в день оплати.

Достоинства: Співвідношення ціна/якість

6 1
Лиля
09.04.2021

заказывали детский уголок, очень грамотные консультанты и отправили через 3 дня!

Достоинства: обслуживание на высоте

Недостатки: нет

9 2
Максим
21.02.2021

Купив сину іграшку з вашого магазину, консультанти розмовляли віжливо рекомендували достойний товар, який ми замовили. Доступні ціни і хороше качество товара. В занальному магазином задоволений, спасибі!

Достоинства: Швидка доставка, доступні ціни, приємні консультанти.

Недостатки: немає

9 2
Андрей
17.02.2021

Здравствуйте покупали лего, пришло быстро, ребенок доволе, спасибо!

Достоинства: Очень много разновидностей игрушек

Недостатки: Нету

13 1
Владимир
13.02.2021

Очень большой выбор игрушек и других детских товаров, цены радуют.Приятные и отзывчивые консультанты. Отправили всё очень быстро, всё пришло в лучшем виде, без сомнений рекомендую!)

Достоинства: Большой ассортимент, низкие цены, быстро отвечают

Недостатки: Не обнаружил

12 3
Елизавета
27.01.2021

Заказывала уже довольно старую куклу Venus McFlytrap Gloom and Bloom, которую было непросто найти. Приехала быстро. Кукла оригинальная, в своей «родной» упаковке. Помимо своей упаковки, которая очень плотная, к счастью, была упакована в довольно хлипкий картон. Учитывая возможную небрежность со стороны перевозчика, лучше выбрать другой материал.

13 6
Игорь
14.01.2021

заказывали куклу, все пришло за день, спасибо!

5 5
Валентина
28.12.2020

Заказывала дочке домик для кукол,оператор сразу перезвонил,доставка товара приехала на следующий день.Товар приехал акуратно упакован,а качество бомба,дочка довольная!!!Спасибо магазину.

15 7
Елена
25.12.2020

спасибо за набор барби, куклы оригинальные, дочка без ума!

13 5
Станислав
19.12.2020

хороший магазин. перезвонили через 5 минут. отправили на следующий день

Достоинства: все супер

Недостатки: нет

10 5
Ірина
15.12.2020

Все добре, єдине, що засмутило це пошкоджена коробка. А замовляли ми для подарунка.

Достоинства: швидка відправка

Недостатки: Думаю, що потрібно краще упаковувати.

19 6
Николай Ефименко
24.11.2020

спасибо вашей компании за подбор шведской стенки, необходимо было установить индивидуально под особенность нашей комнаты и в соответствии с определенными замерами. Вошли в положении, объяснили, показали и стенка стала просто отлично! Теперь всей семьей можем заниматься спортом не выходя из дома) Смело буду вас рекомендовать.

Достоинства: очень грамотные консультанты

Недостатки: не обнаружено

12 5
Таня
05.11.2020

Замовляла племінниці іграшки та коляску залишалась задоволеною. Все якісно та прийшло в гарному стані, доступні ціни та швидка підтримка зі сторони операторів. Замовляла тут вперше, буду замовлять й на далі.

Достоинства: швидка доставка, приємні ціни

Недостатки: немає

15 6
Владислав
27.10.2020

Посылка пришла вовремя, на праздник успели, спасибо за индивидуальный подход

Достоинства: ответственность персонала

Недостатки: нет

12 7
Олеся
07.10.2020

вчера получили заказ, но должна была быть посылка на день раньше, поэтому расстроены со столиком все хорошо, это радует

Достоинства: с товаром все хорошо

Недостатки: опоздала доставка

13 5
Ирина Панасенко
19.09.2020

сервис хороший, сделали подборку к дню рождению на 5 лет, набор трансформеров очень понравился!

10 7